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Putin'den İngiltere Başbakanı'na taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Londra'da dün gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle May'e taziyelerini sundu.

23.03.2017 - 13:24
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Londra'da dün 4 kişinin öldüğü, 29 kişininse yaralandığı saldırı nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e taziye dileklerini iletti.

Putin'den İngiltere Başbakanı'na taziye mesajı

"TERÖR EYLEMLERİ SİNSİ VE KÖTÜCÜL BİR HAL ALIYOR"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, May'e gönderdiği taziye mektubunda, "Terör güçlerinin eylemleri daha sinsi ve kötücül bir hâl alıyor. Terörist tehdide karşılık vermek için uluslararası toplumun tüm çabalarını gerçek anlamda birleştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Putin'den İngiltere Başbakanı'na taziye mesajı

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Putin ayrıca, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, 'aşırıcıların elinden yaralananların' da bir an önce iyileşmesini temenni ettiğini söyledi. May, saldırıyı, ' hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı' olarak nitelendirmişti.

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