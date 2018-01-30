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Putin'den Netanyahu'ya hediye: Schindler mektubu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Schindler'in mektubunu armağan etti.

İHA | 30.01.2018 - 12:13..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere dün bir araya geldi.

Putin'den Netanyahu'ya hediye: Schindler mektubu

SCHİNDLER'İN MEKTUBU

Rus lider Putin, Netanyahu’ya hediye olarak bir mektup verdi. Mektubun 1200 Yahudi’nin Holokost'tan kurtarılmasını sağlayan Alman sanayici Oskar Schindler'in eşine yazdığı mektubun orijinali olduğu İsrail Hükümet Sözcüsü Anna Jonathan-Leus tarafından açıklandı.

Putin'den Netanyahu'ya hediye: Schindler mektubu

HOLOKOST ARAŞTIRMA MERKEZİNE VERECEK

Öte yandan Jonathan-Leus, hediye karşısında duygulanan Netanyahu'nun mektubu, Holokost araştırma merkezi Yad va-Şem'e teslim etmeyi planlandığını söyledi.

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