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Putin'den Netanyahu'ya: Suriye’de eylemlerden kaçın

Vladimir Putin, Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi yaptı ve Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

DHA | 12.04.2018 - 09:40..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Suriye’deki durumu "daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden" kaçınması çağrısında bulundu.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonda görüşen Putin ve Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının Humus bölgesindeki Tifor (T-4) askeri hava üssünü bombalamasını ele aldı.

"BÖLGEDEKİ DURUMU İSTİKRARSIZ HALE GETİRECEK EYLEMLERDEN KAÇININ"

Açıklamada, “Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Putin, bu ülkedeki durumu daha da istikrarsız hale getirecek ve güvenliğini tehdit edecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı hafta başında İsrail’e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı.

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