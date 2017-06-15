Putin'den samimi açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Putin, 15. kez Direkt Hat programında halktan gelen soruları yanıtladı.

"ACELE KARARLAR ALMIYORUM"

Putin, birinin onu aldatıp aldatmadığı yönündeki soruya, kendisine yalan söylendiğini anlasa bile acele kararlar almadığı yanıtını verdi.

Putin şöyle devam etti: "Böyle durumlarda o insanın ne istediğini ve bunu neden istediğini anlamaya çalışıyorum. Fakat (bana yalan söylendiğini) asla unutmuyorum."

"TANRIYA ŞÜKÜR RUSÇA BİLİYORUM"

Hangi dilleri bildiği sorulan Putin, "Tanrı'ya şükür Rusça biliyorum. Almancayı akıcı konuşuyorum. İngilizceyi ise biraz anlıyorum" yanıtını verdi.

