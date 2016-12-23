taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Putin: Uçağın düşürülmesi ile ilgili fikrim değişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1437 gazetecinin akreditasyon yaptırdığı geleneksel yıl sonu büyük basın toplantısını düzenliyor.

23.12.2016 - 14:39
  1. Haberler
  2. Dünya
Putin: Uçağın düşürülmesi ile ilgili fikrim değişti

Putin, Rusya-Türkiye ile ilişkiler konusunda gazetecilerin sorularına dikkat çekici yanıtlar verdi.

"ŞÜPHEYLE BAKIYORDUM"

Putin düşürülen uçak ile ilgili bir soruya, "Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum." dedi.

Putin: Uçağın düşürülmesi ile ilgili fikrim değişti

'AŞIRI GÖRÜŞLÜLER TÜRK ORDUSUNA DERİN BİR ŞEKİLDE YUVALANMIŞ DURUMDA'

Putin konuşmasında "Aşırı görüşlüler Türk ordusuna derin bir şekilde yuvalanmış durumunda" ifadesini de kullandı.

Putin: Uçağın düşürülmesi ile ilgili fikrim değişti

HALEP'TEKİ TAHLİYE

Putin, Halep tahliyeleri için şöyle konuştu: "Halep'ten neredeyse 100.000 kişi tahliye edildi. Bu, dünyadaki en büyük insani operasyon oldu. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), İran liderliği ve Suriye Devlet Başkanı (Beşar Esad) olmadan başarılamazdı. Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak. İran, Esad ve Türkiye Suriyeli tarafların Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık. Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

114
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

134
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

34
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

461
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM