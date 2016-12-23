Putin: Uçağın düşürülmesi ile ilgili fikrim değişti

Putin, Rusya-Türkiye ile ilişkiler konusunda gazetecilerin sorularına dikkat çekici yanıtlar verdi.

"ŞÜPHEYLE BAKIYORDUM"

Putin düşürülen uçak ile ilgili bir soruya, "Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum." dedi.

'AŞIRI GÖRÜŞLÜLER TÜRK ORDUSUNA DERİN BİR ŞEKİLDE YUVALANMIŞ DURUMDA'

Putin konuşmasında "Aşırı görüşlüler Türk ordusuna derin bir şekilde yuvalanmış durumunda" ifadesini de kullandı.

HALEP'TEKİ TAHLİYE

Putin, Halep tahliyeleri için şöyle konuştu: "Halep'ten neredeyse 100.000 kişi tahliye edildi. Bu, dünyadaki en büyük insani operasyon oldu. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), İran liderliği ve Suriye Devlet Başkanı (Beşar Esad) olmadan başarılamazdı. Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak. İran, Esad ve Türkiye Suriyeli tarafların Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık. Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz."