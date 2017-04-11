ABD ve Rusya'dan karşılıklı rest

Geçtiğimiz hafta ABD'nin İdlib'e sarin gazıyla saldıran Esad yönetimine ait hava üssünü vurmasının ardından; ABD ve Rusya'dan karşılıklı açıklamalar geldi.

"RUSYA TARAFINI SEÇSİN"

İtalya'da gerçekleştirilen G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısıın ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson; "Rusya biz ve müttefiklerle mi ya da Esad, İran ve Hizbullah'la mı birlikte olacağını seçmek zorunda" açıklamasını yaptı.

ESAD'IN MEŞRULUĞU ORTADAN KALKTI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen hafta yapılan kimyasal saldırı gibi olayların Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın meşruluğunu ortadan kaldırdığını ve bu nedenle Rusya'nın Esad'a destek vermekten vazgeçeceğini umduklarını söyledi.

Moskova'ya hareket etmeden önce konuşan Tillerson, "Bizim için Esad ailesinin hükümranlığının sona ermekte olduğu açık. Rusya hükümetinin Beşar Esad gibi güvenilmez bir ortakla ittifak kurduklarını anlayacağını umuyoruz" dedi.

RUSYA SURİYE'DE GARANTÖR OLMAYI BAŞARAMADI

Tillerson ayrıca Rusya'nın Suriye'de kimyasal silahsızlanmanın garantörü olmayı başaramadığını belirterek, ABD'nin Suriye ve Irak'ta önceliğinin DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması olmaya devam ettiğini söyledi. Tillerson, Esad'ın elindeki kimyasal silah yığınağının DEAŞ'ın ya da başka grupların eline geçmesine ABD'nin izin vermeyeceğini belirtti.

ABD'NİN SURİYE'Yİ VURMASI IRAK İŞGALİNİ HATIRLATIYOR

Tüm bu açıklamarın ardından Rusya'nın Amerika'ya cevabı da gecikmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Şam'ın güneyine saldırı hazırlığında olduğunu duyduğunu söyledi.

Ayrıca Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasının, kendisine 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi.