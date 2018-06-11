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Putin'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin de emeği var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi. Listede Türkiye de yer aldı

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 08:39..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şangay kentinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Suriye’de terörle mücadeleye destek veren ülkeleri listeledi.

TÜRKİYE DE VAR

Putin; İran Türkiye ve Kazakistan’ın bölgede terörle mücadele konusunda emek verdiğini ifade etti. Putin Esad’ın da Ocak ayında Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Kongresi'nin tüm konvansiyonlarına uyduğunu söyledi. Putin, aynı zamanda Esad'ın Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için komiteye bir teklif gönderdiğini de bildirdi.

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