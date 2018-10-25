Putin'den Trump'a nükleer anlaşma uyarısı

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Nasın karşısına geçen Putin, Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan tek taraflı çekilme açıklamasına karşı çıktı.

"AVRUPA SALDIRI RİSKİ ALTINA GİRER"

Rus devlet adamı Avrupa’nın tavrının ne olacağı sorusuna karşılık önemli bir açıklama yaptı.

Putin, "Esas soru şu; bu yeni ortaya çıkan füzelerle (Avrupa) ne yapacak? Bu füzeler eğer Avrupa'ya teslim edilirlerse, doğal olarak biz de aynı şekilde cevap vermek zorunda kalacağız." dedi.

Avrupalıları uyaran Putin, "Bunu kabul eden Avrupa ülkeleriyse, kendi topraklarını olası bir misilleme saldırısı riski altına soktuklarını anlamak zorunda kalacaklar. Bu çok açık" ifadelerini kullandı.