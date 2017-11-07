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Putin'den Trump'a taziye mesajı

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Teksas'ta yaşanan saldırı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi.

07.11.2017 - 00:04
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Putin'den Trump'a taziye mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada, 26 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Putin'in Trump'a taziye mesajı gönderdiği belirtildi.

Saldırıyı şiddetle kınayan Putin'in mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Teksas eyaletinde gerçekleşen trajik saldırı nedeniyle taziyelerimi sunuyorum. İnsanların bir ayinde öldürülmesinden daha zalim bir suç akla gelmiyor. Rus halkı, saldırıda yakınlarını ve akrabalarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor."

Teksas eyaletinin Sutherland Springs bölgesinde, silahlı bir kişinin dün bir kiliseye girerek etrafa ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

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Putin'den Trump'a taziye mesajı

Putin'den Trump'a taziye mesajı

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