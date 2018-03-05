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Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Trump'ın kazandığı seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına bir kez daha yanıt veren Rus Lider, bunun koca bir yaygara olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 11:07..
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Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi saha çalışmalarına hız veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika ile yaşadığı gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

HEPSİ YAYGARA

En çok röportaj verdiği Amerikalı gazeteci olan Negyn Kelly'nin sorularını yanıtlayan Rus Lider, ülkesine yöneltilen suçlamaların kocaman bir yaygara olduğunu ifade etti.

"BİZE BELGE VERİN"

Amerika'da hakkında iddianame hazırlanan 13 Rusya vatandaşıyla ilgili ülkelerine kanıt sunulması gerektiğini belirten Putin, "Öncelikle suçlanan isimlerin neler yaptığını görmeliyim. Bize belge verin, bize bilgi verin. Şahsınıza ve ABD Kongresi'ne saygı duymakla birlikte, ABD'de hukuk diplomasına sahip kişiler yüzde 100 vardır" diye konuştu.

PUTİN'İN EN ÇOK SEVDİĞİ AMERİKALI

Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

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