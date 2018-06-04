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Putin'in ABD ve Batılı ülkelere karşı yaptırım yasası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alınabilecek.

AA | 04.06.2018 - 15:16..
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Putin'in ABD ve Batılı ülkelere karşı yaptırım yasası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme imkanı tanıyan yasa tasarısını imzaladı.

Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre hükümet, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ KISITLANABİLECEK

Yasayla bazı alanlarda uluslararası iş birlikleri kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek ayrıca mal ve ham madde ithalat veya ihracatı, özelleştirme ve devlet ihalelerine katılım yasaklanabilecek.

ABD'NİN YAPTIRIMLAR LİSTESİNE DAHİL EDİLENLER

ABD Hazine Bakanlığı, 6 Nisan’da aldığı kararla, 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmişti.

ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararları alması üzerine mayıs ayında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’ya getirilen “karşı yaptırım” yasa tasarısı, genel kurula ilk sunulduğunda 16 önlem maddesi içeriyordu. Ancak ikinci oturumda Rus şirketlerinin zarar görme ihtimaline karşı yapılan değişikliklerle bu önlemler 6’ya düşürülmüştü.

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