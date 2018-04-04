Putin'in Ankara ziyareti Rus basınında

Türkiye'nin 60 yıllık hayali; dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçek oldu.

PROJE RUS BASININDA GENİŞ YER BULDU

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk harcı video konferans yoluyla döküldü. Bu törende yaşananlar ise Rus basınında geniş yer buldu.

'DOSTLUK PROJESİ' OLARAK ADLANDIRILDI

Rossiykaya Gazetesi'nde yer alan haber; 'Dostluk Projesi' adı altında verildi. Yaşanan krizi geride bırakan iki ülkenin, dün yapılan anlaşmalarla 'dostluklarını pekiştirdiğini' de belirtti. Bunun yanı sıra gazete, Putin'in aslında bir devlet ziyareti gerçekleştirmeyi planlamadığını, ancak Putin'in 'en üst seviyede karşılanarak onurlandırdığı' ifade edildi.

BÖLGENİN GÜVENLİĞİ VE EKONOMİK GELİŞİM İÇİN ÖNEMLİ

Kremlin çizgisindeki haberlere yer veren İzvestia.ru sitesi de 'Ortaklığın enerjisi' başlığıyla projeyi duyurdu. İki ülke arasındaki ilişkilerin enerjik bir şekilde de devam ettiği belirtilirken bir uzmanın görüşüne de yer verildi. Uzman; Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin tüm bölgenin güvenliği ve ekonomik gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

"DOSTLUKLARINI BETON DÖKÜP SAĞLAMLAŞTIRDILAR"

Komsomolskaya Pravda Gazetesi ise ilginç bir başlıkla haberi yayınladı. Gazete, "İki ülke dostluğa beton döküp sağlamlaştırdı" ifadelerine yer verdi. Ayrıca haberde, "Türkiye'de Putin'den de başkası kolay kolay bu kadar üst düzeyde ağırlanmaz" da dendi.

"RUSYA İLE TÜRKİYE'NİN ZORAKİ DOSTLUĞU"

Rusya'da bir tek konuya eleştirel yaklaşan yayın organıysa Gazeta.ru oldu. Site, haberi; 'Rusya ile Türkiye'nin zoraki dostluğu' adı altında verdi. Hatta site daha da ileri giderek yaşananları 'güzel bir oyun' olarak niteledi. Haberde ayrıca iki ülkenin sadece Suriye konusunda değil, aynı zamanda birçok konuda görüş ayrılığı yaşamalarına rağmen bir arada durabildiklerini, ancak kendi politikalarını uygulamaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca Batı ile sıkıntı yaşayan Rusya'nın pek de fazla seçeneği olmadığı ve Türkiye'nin az sayıda kalan ortaklardan biri olduğu vurgusu yapıldı.