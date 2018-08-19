Putin'in Avusturya Dışişleri Bakanı’yla dansı

Rusya Devlet Başkanı Putin, cumartesi günü Merkel'le olan görüşmesi öncesinde Avusturya'ya uğrayarak burada bir düğüne katıldı.

PUTİN'İN GELİNLE DANSI GÜNDEME OTURDU

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın düğününe katılarak burada gelinle dans eden Putin, bir anda dış medyanın gündemine oturdu.

Putin'İn hediyesi ise Don Kazakları Korosu oldu. Korodan düğüne katılan 10 kişilik bir ekip, çifte düğün hediyesi olarak geleneksel halk şarkıları söyledi.

PUTİN AVUSTURYA BAŞBAKANI KURZ İLE KISA GÖRÜŞME YAPTI

Putin ise Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile de kısa bir görüşme yaptıktan sonra düğünden ayrıldı. Putin daha sonra Merkel'le görüştü.