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Putin'in başbakan adayı: Medvedev

Yeni dönem devlet başkanlığına yemin ederek başlayan Rus lider Vladimir Putin, görevdeki başbakan Dmitriy Medvedev'i yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 15:10..
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, dördüncü dönemi için bugün yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Putin, görevdeki başbakan Medvedev'in ismini, yeni başbakan adayı olarak onay için parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.

BAŞBAKAN ADAYI MEDVEDEV

Medvedev'in adaylığının, Duma'da yarın düzenlenecek olağanüstü toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in daha önceki açıklamasında, Putin'in başbakan adayı olarak göstereceği kişinin parlamentodaki fraksiyonların liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını söylemişti.

Medvedev, Putin'in yemin töreni sonrası prosedür gereği hükümetin diğer üyeleri gibi istifa etmişti. Göreve gelebilmesi için Medvedev'in adaylığının Duma tarafından onaylanması gerekiyor. Medvedev, 2012'den beri başbakan olarak görev yapıyordu.

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