Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

ABD'nin 35 Rus diplomatı aileleriyle birlikte sınır dışı etme kararının ardından Putin Moskova’nın benzer bir adım atmayacağını duyurdu.

ABD'nin dostça olmayan yeni adımlarının ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik olduğunu ifade eden Putin, Washington’a yanıt verme hakkının saklı tutulduğunu hatırlatarak verilecek cevabın 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin izleyeceği politikaya göre şekillendireceklerini kaydetti.

Moskova’daki ABD’li diplomatların çocuklarını Kremlin’deki Noel ağacını ziyaret etmeye çağıran Putin, Obama ve ailesine de iyi seneler diledi.

"ABD'Yİ UTANDIRAN CEVAP"

Putin’n tepkisini Business Insider’a değerlendiren Wilson Center’dan Rusya ve Avrasya uzmanı Micheal Kofman, “Bu, açıkçası ABD’nin alabileceği en zarar verici ve utandırıcı cevaptı” dedi.

"KONUYU BÜYÜK BİR MESELE HALİNE GETİRMEDİLER"

Obama yönetimi ve Kongre’nin 20 Ocak’ta göreve gelecek Trump’ın elini Rusya karşısında zorlaştırmak için böyle davrandığının açık olduğunu ifade eden Kofman, “Ancak Ruslar bu son hamleye tahmin edilebilir misillemelerle cevap vermek yerine, konuyu büyük bir mesele haline getirmedi” diye konuştu.

"PUTİN, OBAMA'NIN İLİŞKİLERE KET VURMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜ"

Foundation of Defence of Democracies’den Rusya uzmanı Boris Zilberman da, cevap vermeme kararının Putin için kazanç olduğunu söyledi. Zilberman, “Bence Putin Obama’nın bir sonraki yönetimin ilişkilerine ket vurmaya çalıştığını gördü ve bunun ötesini görmek onun için bir kazanç oldu” ifadelerini kullandı.

Harvard Davis Center’da Rusya ve Avrasya üzerine çalışmalar yapan ‘Soğuk Savaş Çalışmaları Projesi’nin Direktörü Mark Kramer de Rusya’nın verdiği cevabın Obama’nın girişimlerini boşa çıkardığını ve ‘zayıf’ gösterdiğini söyledi.