1 Mene kanseri görülme sıklığı çoğaldı Meme kanseri hastalığının en sık görüldüğü yaş aralığı 50-70 yaş arası kadınlar olmakla birlikte diğer bütün kanserler gibi her yaşta görülme riski vardır.

2 Prens Louis’in vaftiz töreninden fotoğraflar yayınlandı Kensington Sarayı, kraliyet ailesinin en küçük prensi Louis’in geçen pazartesi yapılan vaftiz töreninden özel aile fotoğraflarını paylaştı.

3 Putin'in limuzini ilk kez ülke dışına çıktı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanksavar füzeye dayanıklı lüks limuzini ilk kez bir yurt dışı ziyaretinde görüntülendi.

4 Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini devretti Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.

5 Ziya Yılmaz: Kurum enerjik bir isim DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un sektör için büyük moral olduğunu dile getirdi.

6 Evliyalar şehri Elazığ turist sayısını ikiye katladı "Evliyalar şehri" olarak nitelendirilen Elazığ, geçen sene 200 bin olan turist sayısını, bu yıl sadece 6 ayda 400 bin turist çekerek artırdı.