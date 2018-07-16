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Putin'in limuzini ilk kez ülke dışına çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanksavar füzeye dayanıklı lüks limuzini ilk kez bir yurt dışı ziyaretinde görüntülendi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 17:26..
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Putin, Trump'la görüşmesi için bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye iniş yaptı.

TRUMP'IN CANAVAR'I PUTİN'İN AURUS SENAT'I

Uluslararası gündemdeki birçok konunun ele alınmasının beklendiği görüşme, Trump'ın 'Canavar' (Beast) olarak anılan Cadillac marka makam aracı ile Putin'in 'Kortej' projesi kapsamında üretilen yerli ve zırhlı Aurus Senat limuzini arasında kıyaslamalara sahne olabilir.

Putin'in limuzini ilk kez ülke dışına çıktı(Putin'in Aurus Senat'ı)

PUTİN HELSİNKİ'YE GELDİ

Zira Putin,  ilk kez 7 Mayıs'taki göreve başlama töreninde kullandığı yeni limuziniyle görüşmeye geldi. Helsinki Havalimanı dışında Putin'i bekleyen limuzin, böylece ilk kez ülke dışında kullanıldı.

Putin'in limuzini ilk kez ülke dışına çıktı(Trump'ın Canavar'ı)

Putin'in limuzini ilk kez ülke dışına çıktı

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