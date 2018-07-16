Putin'in limuzini ilk kez ülke dışına çıktı

Putin, Trump'la görüşmesi için bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye iniş yaptı.
TRUMP'IN CANAVAR'I PUTİN'İN AURUS SENAT'I
Uluslararası gündemdeki birçok konunun ele alınmasının beklendiği görüşme, Trump'ın 'Canavar' (Beast) olarak anılan Cadillac marka makam aracı ile Putin'in 'Kortej' projesi kapsamında üretilen yerli ve zırhlı Aurus Senat limuzini arasında kıyaslamalara sahne olabilir.
(Putin'in Aurus Senat'ı)
PUTİN HELSİNKİ'YE GELDİ
Zira Putin, ilk kez 7 Mayıs'taki göreve başlama töreninde kullandığı yeni limuziniyle görüşmeye geldi. Helsinki Havalimanı dışında Putin'i bekleyen limuzin, böylece ilk kez ülke dışında kullanıldı.
(Trump'ın Canavar'ı)