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Putin'in rakibi Sobchak Putin'i dinlemeye gitti

Rusya'da 2018 yılında gerçekleşecek seçimlere aday olacağını açıklayan Rusya'nın Paris Hilton'u Ksenia Sobchak, Putin'in basın toplatısına katıldı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 12:25..
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Rusya'da 2018 yılında yapılması planlanan seçimlerde aday olacağını televizyon programından duyuran Ksenia Sobchak, bugün Putin'in basın toplantısını dinlemeye gidince basın mensuplarını şaşkınlığını gizleyemedi.

Putin'in rakibi Sobchak Putin'i dinlemeye gitti

Fotoğraf kaynak REUTERS/Maxim Shemetov

BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Seçimlerde aday olacak Sobchak hakkında daha önce birçok iddia ortaya atılmıştı. Putin'in Sobchak'ın ailesine yakın olduğu ve vaftiz babası olduğu iddia edilmişti. Ancak Sobchak, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Putin'in rakibi Sobchak Putin'i dinlemeye gitti

Fotoğraf kaynak REUTERS/Maxim Shemetov

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Yaptığı flaş açıklamalarla gündemde kalmayı başaran eski gazeteci, ayrıca daha önce Kırım ile ilgili bir açıklama yaparak gündeme gelmişti. Sobchak, "Uluslararası hukuka göre Kırım Ukrayna'ya ait. Bu kadar. Ancak konuşulması gereken başka konular da var. Örneğin, Kırım'da yaşayanlara ne olacak, bu durumdan nasıl etkilenecek ve orada yaşayanların hayatı ne olacak." şeklinde bir açıklama yaparak tepkileri üzerine çekmişti.

Putin'in basın toplantısına katılan eski gazeteci yeni siyasetçi Sobchak'ın bu toplantıdan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Putin'in rakibi Sobchak Putin'i dinlemeye gitti

Fotoğraf kaynak REUTERS/Maxim Shemetov

PUTİN 'KAHRAMAN' OLARAK GÖSTERİLDİ

Basın toplantısı bazı gazetecilerin ellerinde Putin ile ilgili ilginç pankartlar vardı. Bunlardan bir tanesinde Putin hakkında "Geleceğin kahramanı" şeklinde bir yazı da yer aldı.

Putin'in rakibi Sobchak Putin'i dinlemeye gitti

Fotoğraf kaynak RUPTLY

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