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Putin'in rakipleri belli oldu

Rusya'da 18 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçiminde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanısıra 7 aday yarışacak.

AA | 08.02.2018 - 21:22..
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Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimine katılacak adayların kayıt sürecini tamamladı.

Buna göre, seçimlerde tek bağımsız aday Putin olurken, 7 kişi de farklı partilerin adayları olarak yer alacak.

PUTİN'İN RAKİPLERİ KİMLER

Seçimde, Putin’in yansıra Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak yarışacak.

Putin'in rakipleri belli oldu

KAMUOYU PUTİN'İ İSTİYOR

Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in seçimlerde oyların yüzde 60 ila 70'ini kazanması beklenirken, en yakın rakipleri Grudinin ve Jirinovskiy'nin yüzde 6’şar oy alabilecekleri tahmin ediliyor.

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