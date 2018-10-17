taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5851
Euro
6.42995
Altın
1223.125
Borsa
98991.01
Gram Altın
219.976

Putin’in Türkiye ziyareti kesinleşti

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin kesinleştiğini söyledi.

İHA | 17.10.2018 - 21:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin kesinleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en son 17 Eylül’de Rusya’nın Soçi kentinde yapılan Soçi Zirvesi’nde bir araya gelmiş ve İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dörtlü Suriye Zirvesi’nde yeniden bir araya gelme kararı almışlardı.

"PUTİN DÖRTLÜ ZİRVEYE KATILACAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in dörtlü zirveye katılımının kesinleştiğini duyurdu. Petkov, hazırlıkların sürdüğünü ve Putin’in İstanbul’daki zirveye katılacağını söyledi.

İstanbul’daki Dörtlü Suriye Zirvesi’ne, Putin’in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’un da katılması bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

227
Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

361
Fatih Altaylı polise küfretti

Fatih Altaylı polise küfretti

365
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

355
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1191
Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

229
Fatih Altaylı'nın hakaretleri Arda yorumunu hatırlattı

Fatih Altaylı'nın hakaretleri Arda yorumunu hatırlattı

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM