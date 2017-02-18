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Putin'in Ukrayna kararnamesi tartışmalara yol açtı

Putin, Donbas bölgesindekilerin pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

18.02.2017 - 22:08
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Putin'in Ukrayna kararnamesi tartışmalara yol açtı

Kremlin basın merkezinden yapılan açıklamada, kararname gereği, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sürekli yaşayanlara verilen araba plakası, pasaport, doğum-ölüm ve benzeri belgelerin Rusya’da geçerli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada kararın geçici olduğu, Minsk Anlaşması çerçevesinde siyasi çözüm sağlanıncaya kadar uygulanacağı ifade edildi.

"RUS İŞGALİNİN BAŞKA BİR KANITI"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin’in kararına tepki gösterdi.

Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sırasında, "Bu, benim için Rusya’nın uluslararası hukuk kurallarını çiğnemesinin ve Rus işgalinin başka bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov da sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinin belgelerinin ve pasaportlarının Rusya’da kabul edilmesiyle ilgili kararın Putin’in Minsk sürecinden çıktığını gösterdiğini belirtti.

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