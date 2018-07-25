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Putin'in yeni oyuncağı Fransa'yı bile yok edebilir güçte

Putin'in savaş alanında yaptığı yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Nükleer silah olarak bilinen RS-28 Sarmat test edilmeye başlandı bile.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 11:12..
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Rusya'nın askeri alanda yatırımları hem artıyor, hem de tepki topluyor. Putin'in mart ayında duyurduğu RS-28 Sarmat nükleer silahı test edilmeye başlandı.

Putin'in yeni oyuncağı Fransa'yı bile yok edebilir güçte

FRANSA KADAR BİR ALANI HARİTADAN SİLME GÜCÜNE SAHİP

Yeni nesil füze olarak lanse edilen RS- 28 Sarmat, dünya üzerinde herhangi bir noktaya gidebilecek menzile sahip. Ayrıca Fransa büyüklüğünde bir alanı da haritadan silebilir.

İNSANSIZ DENİZALTI MAKİNESİ DE TANITILDI

Rusya bu füzenin yanı sıra yeni insansız denizaltı aracına ait görselleri de yayınlamayı ihmal etmedi. Yeni nesil savaş makinesi 'kamikaze denizaltı' olarak adlandırıldı.  Zira insansız silahın geliştirilme amacı düşman limanlarına bu tarz saldırılar düzenlemek.

Putin'in yeni oyuncağı Fransa'yı bile yok edebilir güçte

70 KNOT HIZA ULAŞIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görselleri kamuoyu ile paylaşılan silah 2 megaton nükleer başlık taşıyabiliyor ve 70 knot jızla ilerliyor.

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