Putin'in yüzde 69 oy alması bekleniyor

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSİOM, Rusya'daki başkanlık seçimi için bir anket hazırladı. Yapılan tahminlere göre, putin'in yüzde 69 ile 73 arasında bir oy alması bekleniyor.





"YANILMA ORANI YÜZDE 2'YE YAKIN"

Putin'in yüzde 69 ile 73, Grudinin'in yüzde 10 ile 14, Jirinovski'nin de yüzde 8 ile 12 arasında oy alacakları tahmin edildi.

Rusya Devlet Başkanlığı için yarışacak 8 isimse şöyle: Sergey Baburin (Rusya Tüm Halkının Birliği), Pavel Grudinin (Rusya Federasyonu Komünist Partisi), Vladimir Jirinovskiy (Rusya Liberal Demokrat Partisi), Vladimir Putin (bağımsız), Ksenia Sobçak (Sivil Girişim), Maksim Suraykin (Rusya'nın Komünistleri), Boris Titov (Yükseliş Partisi), Grigoriy Yavlinskiy (Yabloko).

VTSİOM'un yaptığı anketin yanılma oranının yüzde 1.6'yı geçmediği belirtiliyor.