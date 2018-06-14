Putin'le Selman, Rusya maçını birlikte izledi

Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

LİDERLER TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Karşılaşmaya futbol başta olmak üzere sanat ve siyaset camiası da yoğun ilgi gösterdi. Mücadelenin başlama vuruşundan önce konuşma yapan Putin, maçı FIFA Başkanı Infantino ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile birlikte izledi.

Rusya 5-0 Suudi Arabistan Gol: Aleksandr Golovin VİDEO



Veliaht Prens Selman'la Putin arasındaki gollerden sonra yaşananlar ise kameralara yansıdı. Rusya'nın gollerinden sonra Selman, Putin'le göz göze gelirken, Rusya Devlet Başkanı da takımının güzel oyununu takdir edercesine önce ellerini açtı ardından ise alkışlayarak kutladı.