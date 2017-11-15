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PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

Terör örgütü PYD/YPG'nin Rakka'da DEAŞ'lı teröristleri tahliye etmesinin ardından Dışişleri açıklama yaptı.

15.11.2017 - 00:12
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PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

DEAŞ ve PYD anlaşmaya vardı, Rakka PKK'nın uzantısına bırakıldı. Anlaşma sonrası PYD, DEAŞ'ı Rakka'dan tahliye etti. Yaşanan rezilliği ABD desteklerken, Türkiye'den sert açıklama geldi.

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması;
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin, Rakka’nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ’la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka’dan tahliye etmesi, son derece vahim ve ibret verici bir gelişmedir.

Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG’nin Suriye’deki amacı DEAŞ'e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir.

Sözkonusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.

DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, sözkonusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya "saygı duyulduğunun" görülmesinden de esef duyulmuştur.

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

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PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

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