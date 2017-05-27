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PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Mülim'e ABD vize vermedi. Washington'daki konferansa Skype üzerinden katılarak konuşma yaptı.

27.05.2017 - 02:42
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PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

Vize başvurusu reddedilen Müslim, Washington’da düzenlenen ‘Ortadoğu yeniden şekillenirken ABD-Kürt işbirliği’ isimli konferansa Skype üzerinden katıldı.

Trump yönetiminin YPG’ye ağır silah verme kararını çok önemli bir adım olarak değerlendirdi.

ABD İLE SİYASİ ALANDA DA İŞBİRLİĞİ İSTEDİ

Terör örgütü ele başı Müslim şunları söyledi:

"Rakka ve Musul’un alınması IŞİD’i bitirmeyecek. Savaş devam edecek. Biz Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile kalıcı bir koalisyondan yanayız. Bu sayede bizleri bekleyen uzun savaşa hazır olabiliriz. Ağır silah verilmesi de tek başına yeterli değil. Biz ABD ile işbirliğimizi siyasi alanda da derinleştirmenin peşindeyiz. Suriye’yi kurtaracak tek siyasi proje bizim demokratik federalizm projemizdir.”

VİZE BAŞVURUSU 2 AY ÖNCE REDDEDİLMİŞ

Müslim, ‘Neden burada değilsiniz’ sorusu üzerine, ABD’ye vize başvurusunun iki ay önce reddedildiğini açıkladı. Salih Müslim’in 2015’teki vize başvurusu Obama yönetimi tarafından reddedilmişti.

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