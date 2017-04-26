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Terör örgütü PYD'den 2 karakola havanlı saldırı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Afrin'de Hatay'daki 2 sınır karakoluna havanlı saldırı düzenledi.

26.04.2017 - 14:52
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait jetler, Sincar'da terör örgütü PYD'ye ağır bir darbe vurdu.

HAVANLI SALDIRI

Çok sayıda teröristin öldürüldüğü saldırılardan sonra; örgütün elinde bulundurduğu Afrin'den Hatay'daki 2 sınır karakoluna saldırı düzenlendi.

YARALI YOK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; 2 saldırıda da yaralanan olmadı.

ANINDA CEVAP

Alçak saldırıdan sonra Türkiye, terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombalamalardan sonra Afrin'den dumanlar yükselmeye başladı.

Terör örgütü PYD'den 2 karakola havanlı saldırı

Fotoğraf: @op_shield (Twitter)

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