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PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

Terör örgütü PYD, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'dan sonra kontrol ettiği bölgelere yönelmesini engellemek için rejimin bayraklarını asacak.

12.02.2017 - 00:45
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PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

Fırat Kalkanı'nın Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan Halep'in Bab ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak üzere olması, PYD/PKK ve  rejimin endişelerini artırdı.

PYD/PKK, harekatın Bab'dan sonra gerek Münbiç ilçesi gerek Türkiye  sınırındaki Azez ilçesinin güney kesimlerine yönelmesinden korkuyor.

HAVA ÜSSÜNDE BULUŞTALAR

Terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile Esad rejimi temsilcileri  arasında dün Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim hava üssünde bir toplantı yapıldı. Rusya'nın kontrolündeki üste toplantıya katılan bir kaynağın AA  muhabirine verdiği bilgiye göre, Rus yetkililerin arabuluculuğunda gerçekleşen  görüşmede taraflar Fırat Kalkanı Harekatı'nın sonraki aşamalarını değerlendirdi.

Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)  güçlerinin Azez ilçesisinin güneyindeki toprakları hedef almasına engel olmak için buralara Esad rejiminin bayrak çekmesini önerdi. Rejim heyeti de TSK ve ÖSO hakimiyetinin genişlememesi için örgütün önerisini kabul etti.

Hımeymim üssündeki görüşmede, Tel Rıfat, Minnig, Meranaz, Deyr Cemal,  Ayn Dakna ve Mayer yerleşim bölgelerine göstermelik olarak rejim bayrakları yerleştirilmesi konusunda PYD/PKK ile rejim anlaşmaya vardı.

PYD/PKK'NİN HEDEFİ

PYD/PKK, rejim bölgesi olarak göstermeyi planladığı 6 bölgeye, Fırat  Nehri'nin batısı ile doğusunda hakim olduğu toprakları birleştirmek için ihtiyaç  duyuyor.

Örgüt, söz konusu 6 bölgenin devamında Bab ilçesini DEAŞ'tan alarak  Türkiye-Suriye sınırındaki terör kuşağını tamamlamak istiyordu. Ancak Bab  merkezine sokulan Fırat Kalkanı, bu hedefe engel olmak üzere.

PYD/PKK, Hatay ilinin karşısına denk düşen Afrin ilçesinden başlayarak  sınır boyunca uzanan ve Türkiye-Suriye-Irak sınırı üçgeninde sona eren bir  hakimiyet bölgesi kurmaya çalışıyor.

AZEZ'DE PROTESTOLAR

Türkiye sınırındaki Azez ilçesine göç eden yüzlerce Tel Rıfatlı,  PYD/PKK‘nın bölgedeki köyleri rejime devredeceği haberleri üzerine protesto  düzenledi.

Es-Selame çadır kentindeki gösteride, ellerinde devrim bayraklarını  sallayan Suriyeliler, köyleriyle ilgili pazarlık yapılmasına tepki gösterdi. Tel  Rıfatlı sakinlerden Beşşir Alito, ''Rejim ve  PYD aynı safta. Birbirinden farkı yok. Köylerimizin rejime bırakılmasını kabul  etmeyiz. Oralara geri döneceğiz." diye konuştu.

PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

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