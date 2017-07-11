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PYD, Mare hattında sivilleri vuruyor

ÖSO'nun kontrolünde olan Mare'de siviller, PYD'li töröristlerin hedefi oluyor.

11.07.2017 - 18:59
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Sınır hattındaki birliklere yapılan taciz ateşine TSK tarafından anında karşılık verilirken, sivillerin zarar görmemesi için de ÖSO güçlerince tedbir alınıyor.

PYD SİVİLLERİ ATEŞ ALTINA ALIYOR

Günlük yaşamın normale dönmeye başladığı Mare hattındaki sivillere son dönemlerde terör örgütü PYD/YPG denetimindeki bölgelerden saldırılar yapılmaya başladı.

PYD, Mare hattında sivilleri vuruyor

Havan ve benzeri silahlarla düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve yaralandı. Aynı dönemde PYD/YPG'li teröristler tarafından sınır hattındaki birliklere de taciz ateşleri açıldı.

NORMALE DÖNEN HAYATI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR

Askeri yetkililer, son zamanlarda normale dönen sivil yaşamı sekteye uğratmayı amaçlayan terörist saldırılar ile insan hayatının hiçe sayıldığına dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PYD/YPG/PKK terör örgütünce yapılan taciz ve saldırılara misliyle mukabele edildiğini kaydeden yetkililer, Fırat Kalkanı Harekatı’nın başından bu yana birinci önceliklerinin sivillerin güvenliği olduğuna değindi.

PYD, Mare hattında sivilleri vuruyor

Yetkililer, bu kapsamda gerçekleştirilen harekat doğrultusunda öncelikle bölge halkının güvenliği göz önünde bulundurulduğu ve sivillerin zarar görmemesi için TSK tarafından desteklenen ÖSO unsurlarınca her türlü tedbir alındığını kaydetti.

PYD, Mare hattında sivilleri vuruyor

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