PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

Halep'in Afrin bölgesindeki PYD birliğinin bulunduğu alandan Kilis'teki nöbet kulemize açılan ateşe, topçu birlikleri tarafından anında cevap verildi.
1 ASKER YARALANDI
Halep'in Afrin İlçesi'ndeki terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeden, akşam saatlerinde 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübesine ateş açıldı Açılan ateşle 1 asker yaralandı.
Yaralı asker, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı.
Saldırıya anında misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, ateş açılan bölgeyi yoğun top ateşiyle hedef aldı.