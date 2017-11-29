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PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

Terör örgütü PYD'nin Kilis'teki nöbet kulübesine açtığı ateşle 1 asker yaralandı.

DHA | 29.11.2017 - 00:19..
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Halep'in Afrin bölgesindeki PYD birliğinin bulunduğu alandan Kilis'teki nöbet kulemize açılan ateşe, topçu birlikleri tarafından anında cevap verildi.

PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

1 ASKER YARALANDI

Halep'in Afrin İlçesi'ndeki terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeden, akşam saatlerinde 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübesine ateş açıldı Açılan ateşle 1 asker yaralandı.

Yaralı asker, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı.

Saldırıya anında misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, ateş açılan bölgeyi yoğun top ateşiyle hedef aldı.

PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

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