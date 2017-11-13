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PYD Suriye'de bir petrol sahasını daha işgal etti

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası el-Tenek'i ele geçirdi.

13.11.2017 - 23:07
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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a karşı kentin kuzey ve doğu kırsalında ilerlemeye devam ediyor.

PYD Suriye'de bir petrol sahasını daha işgal etti

PYD'NİN İŞGAL ETTİĞİ 3. PETROL SAHASI

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor kent merkezinin 35 kilometre doğusunda yer alan el-Tenek petrol sahasını işgal etti.

Çatışmalardan sonra DEAŞ militanları el-Tenek'in doğusuna çekildi.

PYD Suriye'de bir petrol sahasını daha işgal etti

YPG, Deyrizor'da geçen ay ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer ile Cafra yataklarını ele geçirmişti.

Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen eylül ayında terör örgütünün işgaline girmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre YPG, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor.

Suriye'nin en büyük petrol yatakları, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda yer alıyor.

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