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PYD, ABD'den uçaksavar sistemi istiyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD, ABD'nin kendilerine 'taşınabilir hava savunma füzeleri' sağlamasını talep etti.

28.12.2016 - 11:51
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PYD, ABD'den uçaksavar sistemi istiyor

Terör örgütü PYD'nin sözcülerinden Telal Silo, ABD'nin Suriyeli muhaliflere uyguladığı silah kısıtlamalarını azaltarak, kendilerine MANPAD'ların verilmesini istedi.

PYD, ABD'den uçaksavar sistemi istiyor

TÜRK F-16'LARINA KARŞI KULLANACAKLAR

Silo "Şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz " dedi.

"İleride olabilir" denilen saldırılar hakkında isim verilmese de Türk F-16'ların düzenleyeceği operasyonlar kastediliyor. Çünkü TSK, El Bab'ın DEAŞ'tan alınmasının ardından Münbiç operasyonu başlatılacak.

PYD, ABD'den uçaksavar sistemi istiyor

KISITLAMA KALDIRILMIŞTI

Daha önce Suriyeli muhalifleri MANPAD'lar ile silahlandırma konusunda çekingen davranan ABD yönetimi 8 Aralık'ta bu konudaki kısıtlamayı kaldırmıştı.

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