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PYD'den Azez'de yine sivilleri vurdu

Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine düzenlediği top atışında bir çocuk yaralandı.

01.08.2017 - 23:54
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PYD'den Azez'de yine sivilleri vurdu

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, PKK/PYD'nin Azez'in güneyindeki Kel Cibrin köyüne top atışı yaptığını söyledi.

Sivil yerleşim yerine düşen top mermisiyle 2 yaşındaki bir kız çocuğun yaralandığını belirten Ceber, çocuğun Azez Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.

Terör örgütünün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği saldırılarda da 21 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, muhaliflerin kontrolündeki Mare ve Azez ilçelerine sık sık havan toplarıyla saldırıyor.

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