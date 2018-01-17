PYD'den dünya devletlerine küstah Afrin çağrısı

Türkiye'nin Afrin'e yönelik saldırı planlaması bölgedeki teröristlerin siyasi organizasyonu olan PYD'yi harekete geçirdi.
Suriye'nin kuzey bölgelerinde etkinliği bulunan PYD, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği hava saldırılarını kınayıp uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Türkiye'nin sistematik hava saldırıları teröristleri korkutup kaçırma noktasına geldi. Henüz operasyon başlamadan emareleri karşısında paniğe kapılan PYD, dünya güçlerine, Afrin'in bombalanması karşısında harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, tam kapsamlı bir operasyon düzenlenmesi halinde Suriye'nin kuzeyinde ve güneyinde teröristler tarafından kontrol edilen bölgelerin PYD ile dayanışma içinde olacağı belirtilip "Afrin yalnız kalmayacak" denildi.