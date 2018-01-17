PYD'den dünya devletlerine küstah Afrin çağrısı

1 Kemal Kılıçdaroğlu 7. kez aday CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2010'da Deniz Baykal'ın ardından koltuğa oturmasından beri sürekli yeniden aday oldu ve kazandı. Şubat yapılacak 7. Olağan Kurultay'da yine aday olacağını açıkladı.

2 Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi Kağıthane Belediyesi, şehrin içinde doğal yaşamın huzur ve keyfini yaşamak isteyenler için Hobi Bahçesi inşa etti.

3 Irène Némirovsky'nin başyapıtı: Fransız Süiti Yazar, Auschwitz toplama kampında hayatını kaybettiği için, altmış beş yıl sonra kızının bulduğu romanın dünya çapında bir başyapıt olduğunu göremedi.

4 Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço Dünyada birçok ülkede izlerini bırakan Barış Manço, gezgin yanıyla gençlerin ilham kaynağı oldu.

5 Irène Némirovsky'nin başyapıtı: Fransız Süiti Yazar, Auschwitz toplama kampında hayatını kaybettiği için, altmış beş yıl sonra kızının bulduğu romanın dünya çapında bir başyapıt olduğunu göremedi.

6 Kar yağışı çocukları sevindirdi Kar yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı.