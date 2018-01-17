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PYD'den dünya devletlerine küstah Afrin çağrısı

Suriye'nin kuzey bölgelerinde bulunan siyasi terör yapılanması PYD, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği hava saldırılarını kınayıp uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 11:35..
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Türkiye'nin Afrin'e yönelik saldırı planlaması bölgedeki teröristlerin siyasi organizasyonu olan PYD'yi harekete geçirdi.

Suriye'nin kuzey bölgelerinde etkinliği bulunan PYD, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği hava saldırılarını kınayıp uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

PYD'den dünya devletlerine küstah Afrin çağrısı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Türkiye'nin sistematik hava saldırıları teröristleri korkutup kaçırma noktasına geldi. Henüz operasyon başlamadan emareleri karşısında paniğe kapılan PYD, dünya güçlerine, Afrin'in bombalanması karşısında harekete geçme çağrısında bulunuldu.

PYD'den dünya devletlerine küstah Afrin çağrısı

Açıklamada ayrıca, tam kapsamlı bir operasyon düzenlenmesi halinde Suriye'nin kuzeyinde ve güneyinde teröristler tarafından kontrol edilen bölgelerin PYD ile dayanışma içinde olacağı belirtilip "Afrin yalnız kalmayacak" denildi.

 

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