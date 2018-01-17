PYD'den sivillere 'Afrin'i terk etmeyin' baskısı

Afrin'in girişine operasyona karşı hendekler kazılarak savunma hatları oluşturan ve stratejik konumdaki hakim bölgelerde ağır silahlarla konuşlanan teröristler, endişelenerek kent terk etmeye çalışan sivillere ise izin vermiyor.

GÜNEY SINIRI'NA FIRAT KALKANI ETKİSİ

Türkiye'nin güney sınırında Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin, Suriye iç savaşının başlaması ardından terör örgütü PYD denetimine geçti.

Afrin'de yönetimi elinde bulunduran PYD, 2014 yılı başında kanton ilanında bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır hattında terör örgütü PYD tarafından Cezire, Kobani ve Afrin kantonları birleştirme hayali sonlandırıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı manevrasının ardından birleştirilmek istenen kantonlar arası koridor engellenirken, Fırat'ın batısında Cerablus-Azez hattının ÖSO'nun hakimiyetini girmesiyle, Afrin ve çevresindeki bazı bölgelerde kalan PYD'nin hareket alanı da kısıtlanmış oldu.

OPERASYON SİNYALİ İLE TEDİRGİNLİK BAŞLADI

Son günlerde Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarının tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla Cerablus-Azez hattında olduğu gibi Afrin'de de operasyon yapılacağı konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yöndeki açıklamalarının ardından sınırın Türkiye tarafında yaşanan askeri hareketlilik, gözlerin çevrili olduğu Afrin'de tedirginliğe yol açtı. PYD'li teröristler olası askeri harekat durumuna karşı Afrin ve buraya ulaşımın sağlanabileceği bölgelerde hazırlık başlattı. Teröristler, Afrin'e ulaşımı sağlayan noktalarda siper ve hendekler kazdı, hakim noktalara ağır silahlar ve nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca olası harekatta gizlenebilmek amacıyla Afrin'de tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu bildirdi.

SİVİLLERE BASKI ARTTI

Türkiye'nin harekat sinyali Afrin'de yaşayan Kürt ve savaş sırasında güvenli olduğu düşüncesiyle buraya yerleşen farklı etnik gruplara mensup sivillerde de endişe ve tedirginliğe yol açtı. Birçok sivil olası harekattan zarar görmemek için kenti terk etmek için harekete geçti. Ancak, kentten ayrılmak isteyen sivillere, Afrin'de kontrolü elinde bulunduran PYD'nin silahlı kanadı olan YPG üyeleri izin vermiyor. Kentten ayrılmak isteyenlerden bazılarını cezaevine koyup, bazılarına para cezası kesen PYD'liler, sivillerden kesinlikle Afrin'den ayrılmamaları için baskı yapıyor. Bazı sivillerin ise YPG'lilere yüksek miktarda paralar vererek kontrol noktalarını geçerek Afrin'den ayrılabildikleri ifade ediliyor. Siviller üzerinde baskısını artıran PYD'nin, 500 bine yakın nüfusun yaşadığı Afrin'deki ailelerin yetişkin çocuklarını zoraki olarak askere aldığı ve aileleri de bu yöntemle kentten ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.

İLK HEDEF MİNNAG HAVAALANI, TELRIFAT VE MARANEZ

Olası Afrin operasyonunda öncelikli olarak bu kentin çevresinde PYD denetimindeki bölgelerin ele geçirilmesinin planlandığı öğrenildi. Olası harekatta ilk olarak Afrin'in 17 kilometre güneyinde bulunan ve kritik öneme sahip Minnag Havaalanı ile yine Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olarak adlandırılan Tel Rıfat Kasabası ile Maranez, Meryemeyn, Eneb, El Melkiye, El Kamiye ve Der Cemal bölgelerinin PYD'nin elinden alınması amaçlanıyor. Buraların ele geçirilmesi ardından Afrin'in çevresindeki ikmal yollarının kesilerek bağlantılarının engellenmesi hedefleniyor.