PYD'li teröristler ABD bayrağı altında nöbet tutuyor

Geçtiğimiz günlerde TSK, Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta büyük bir hava harekatı gerçekleştirerek 70 PYD'li teröristi etkisiz hale getirmişti. Ardından Suriye sınırında PYD'li teröristlerle çatışmalar yaşandı. Son olarak TSK, 3 PYD'li teröristi daha öldürdüğünü açıkladı.

ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER

Bu gelişmelerin ardından terör örgütü PYD'yi Türkiye korkusu sardı. Karakollara yaptıkları roketli saldırılara misliyle karşılık veren TSK ile baş edemeyeceğini anlayan teröristler en büyük destekçisi ABD'den yardım dilenmeye başladı. ABD, Türkiye teröristleri vurmasın diye sınıra sevkiyat yapmaya başladı.

ABD BAYRAĞIYLA KORUNMAYA ÇALIŞIYORLAR

Şu sıralar TSK'ya karşı ellerindeki silahların, saklandıkları mağaraların kendilerini koruyamayacağını anlayan PYD'li teröristler ABD bayrakları altında nöbet tutarak korunmaya çalışıyor. Reuters haber ajansının geçtiği bu kare acınası hallerinin bir göstergesi...

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