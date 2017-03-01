taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.478
USD
3,6487
EURO
3,8521
ALTIN
145,98
PETR
56,5700

PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

TSK ve ÖSO 2 köyü PYD'den kurtardı. Çatışmalar şiddetlendikçe Menbiç'in merkezinde ABD bayraklarıyla çekilen fotoğrafların sayısı artıyor.

01.03.2017 - 09:25
  1. Haberler
  2. Gündem
PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

ESAD MENBİÇ'E KORİDOR AÇTI

Esad rejimi, Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın DEAŞ ve PYD/PKK'ya karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor. Bu bölge ayrıca Türkiye'nin hedefindeki Menbiç'e destek koridoru niteliğinde.

PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

TÜRKİYE VE ÖSO'YU ENGELLEMEK İÇİN TAKVİYE

Bir yandan da ABD, Türkiye ve ÖSO'nun Menbiç kentine harekatını engellemek için bölgeye asker yolluyor ve ağır silah ile zırhlı araç sevkiyatı yapıyor.

PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

ABD'DEN "SİZİ KORUYACAĞIZ" SÖZÜ

Ayrıca PYD, "ABD'den Menbiç'e saldırı olmaması için ne gerekiyorsa yapacakları" sözünü aldıklarını söylüyor.

PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

2 KÖY PYD'DEN ALINDI

Fakat TSK ve ÖSO harekete geçti. Menbiç'in batısındaki Kirediye ve Cub el-Hamra köyleri PYD'den alındı.

PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

ABD BAYRAKLARIYLA POZ VERMEYE BAŞLADILAR

Çatışmalar şiddetlendikçe sosyal medyada Menbiç'in merkezinde çekilen ABD bayrakları fotoğrafların sayısında artış yaşandı.

PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

17
Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

58
CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

129
Konyaaltı sahilini Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak

Konyaaltı sahilini Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak

3
Teksas'a düşen göktaşı sonik patlama sesi yarattı

Teksas'a düşen göktaşı sonik patlama sesi yarattı

16
Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti

Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti

26
YouTube canlı yayın hizmeti başlayacak

YouTube canlı yayın hizmeti başlayacak

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM