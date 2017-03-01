PYD'li teröristler ABD bayrağının arkasında

ESAD MENBİÇ'E KORİDOR AÇTI

Esad rejimi, Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın DEAŞ ve PYD/PKK'ya karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor. Bu bölge ayrıca Türkiye'nin hedefindeki Menbiç'e destek koridoru niteliğinde.

TÜRKİYE VE ÖSO'YU ENGELLEMEK İÇİN TAKVİYE

Bir yandan da ABD, Türkiye ve ÖSO'nun Menbiç kentine harekatını engellemek için bölgeye asker yolluyor ve ağır silah ile zırhlı araç sevkiyatı yapıyor.

ABD'DEN "SİZİ KORUYACAĞIZ" SÖZÜ

Ayrıca PYD, "ABD'den Menbiç'e saldırı olmaması için ne gerekiyorsa yapacakları" sözünü aldıklarını söylüyor.

2 KÖY PYD'DEN ALINDI

Fakat TSK ve ÖSO harekete geçti. Menbiç'in batısındaki Kirediye ve Cub el-Hamra köyleri PYD'den alındı.

ABD BAYRAKLARIYLA POZ VERMEYE BAŞLADILAR

Çatışmalar şiddetlendikçe sosyal medyada Menbiç'in merkezinde çekilen ABD bayrakları fotoğrafların sayısında artış yaşandı.