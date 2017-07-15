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PYD'li teröristler Azez'de sivillere saldırdı: 2 ölü

Terör örgütü PYD/YPG'nin, Azez bölgesine düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

15.07.2017 - 21:14
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG mensuplarının, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivillere yönelik saldırılara devam ettiği belirtildi.

HAVAN TOPUYLA SALDIRI DÜZENLEDİLER

PYD/YPG'li teröristlerin dün, Suriye'nin Azez kentine havan topuyla düzenlediği saldırıda, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Azez kentinde yaşayan sivillerin yaşanan insanlık dramı karşısında sokaklara dökülerek PKK/PYD/YPG terör örgütünü lanetleyen gösteriler düzenlediği kaydedildi.

PYD/YPG'li teröristlerin, yaklaşık 1 hafta önce Halep'in Mare bölgesinde sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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