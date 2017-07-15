PYD'li teröristler Azez'de sivillere saldırdı: 2 ölü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG mensuplarının, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivillere yönelik saldırılara devam ettiği belirtildi.
HAVAN TOPUYLA SALDIRI DÜZENLEDİLER
PYD/YPG'li teröristlerin dün, Suriye'nin Azez kentine havan topuyla düzenlediği saldırıda, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Azez kentinde yaşayan sivillerin yaşanan insanlık dramı karşısında sokaklara dökülerek PKK/PYD/YPG terör örgütünü lanetleyen gösteriler düzenlediği kaydedildi.
PYD/YPG'li teröristlerin, yaklaşık 1 hafta önce Halep'in Mare bölgesinde sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.