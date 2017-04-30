PYD'li teröristler Suriye'de sivil kadına saldırdı

Terör örgütünün 28 Nisan 2017'de, Suriye'nin kuzeyindeki Dadat köyünde yaşayan Fatma El Haşheş'e evinin önününde ateş açarak başından yaraladığı ifade edilen bilgilendirmede, saldırı sonucu ağır yaralanan kadının derhal Türkiye'ye getirilerek, hastanede tedavisine başlandığı belirtildi.

Bilgilendirmede, Cerablus bölgesinde 25 Ocak 2017'de de benzer bir olayın yaşandığı, Şiyuk köyündeki evlerine gitmek isteyen yedi Suriyeli Arap'ın, PYD'li teröristlerin saldırısında hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Terör örgütü PYD'nin Münbiç bölgesindeki köylerde demografik yapıyı değiştirmek üzere bu tür eylemler yaptığı, kendisine müzahir olmayan halkı öldürmeye varan eylemlerle korkutarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığına işaret edilen bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde tuttuğu Fırat Kalkanı Harekatı sahasında ise halkın evlerinde huzurlu bir şekilde normal yaşamlarına dönmenin sevincini yaşadığı vurgulandı.