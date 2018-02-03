Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PYD terör örgütü üyelerinin cesetleri gömülüyor. Öldürülen 900'e yakın teröristin cesetleri ortada bırakmamak için ÖSO tarafından gömülüyor.





CESETLERİ ÖSO GÖMÜYOR

Yakalanan teröristlere dahi şefkatle yaklaşan TSK-ÖSO, öldürülen teröristlere de aynı dikkati gösteriyor. Ele geçirilen cansız bedenler usulüne uygun olarak defnediliyor.

Özgür Suriye Ordusu kuvvetlerinin sorumluluğuna verilen defin işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçirilen köylerde yapılıyor.

PYD'lilerin cesetlerini de ÖSO gömüyor VİDEO









HADİS VURGUSU

2 Şubat Cuma günü ÖSO askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, Arapça olarak, “Biz Şam Tugayları Özgür Suriye Ordusu'ndan şimdi PKK’nın cesetlerini defnediyoruz. Müslüman olarak bunu dinimiz emretti. Peygamberimizin hadisi şerifinde, ‘Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir.’ Bu hadis-i şerif gereğince PYD’li teröristlerin cesetlerini de gömüyoruz. Biz burada topraklarımızı teröristlerden temizliyoruz. Ancak buradaki masum Kürtler kardeşlerimizdir. Ailemiz gibidir, hiçbir problem yoktur.” açıklaması dikkat çekiyor.





Bu arada bazı kesimlerce, günlerce cesetlerin ortada kalması eleştirilmişti. Özgür Suriye Ordusu’nun defin işlemlerini titiz bir şekilde yerine getirmesi 2 Şubat Cuma günü kaydedilen görüntülerle dünya kamuoyuna gösterildi.