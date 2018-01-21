PYD'nin zorla silah altına aldığı gençler ÖSO'ya sığındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava saldırıları başlatmasının ardından terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı üyeleri, ÖSO'ya teslim oldu.

Gazeteci Nevzat Çiçek, Zeytin Dalı harekatını sahada yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, bir dönem PKK ve FETÖ'nün hedefinde olduğunu söyledi.

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Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu

Ankara'da alkollü bir sürücünün yol açtığı, biri ambulans olmak üzere 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi