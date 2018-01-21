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PYD'nin zorla silah altına aldığı gençler ÖSO'ya sığındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava saldırıları başlatmasının ardından terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı üyeleri, ÖSO'ya teslim oldu.

AA | 21.01.2018 - 07:07..
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Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, PYD/PKK'nin bazı üyelerinin örgütten kaçarak Mare ilçesindeki muhaliflere teslim olduğu duyuruldu.

PYD'nin zorla silah altına aldığı gençler ÖSO'ya sığındı



Azez'deki AA muhabirlerinin ulaştığı görsellere göre, örgütten kaçanların bazılarının çocuk yaşta oldukları anlaşıldı.

Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına hız verdiği son haftalarda paniğe kapılarak zorla silah altına alma uygulamalarını artırmıştı.

Örgüt, çocuk yaştaki kız ve erkekleri doğrudan cephe hatlarına sürmüştü.

PYD'nin zorla silah altına aldığı gençler ÖSO'ya sığındı

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