PYD'nin zorla silah altına aldığı gençler ÖSO'ya sığındı

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, PYD/PKK'nin bazı üyelerinin örgütten kaçarak Mare ilçesindeki muhaliflere teslim olduğu duyuruldu.
Azez'deki AA muhabirlerinin ulaştığı görsellere göre, örgütten kaçanların bazılarının çocuk yaşta oldukları anlaşıldı.
Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına hız verdiği son haftalarda paniğe kapılarak zorla silah altına alma uygulamalarını artırmıştı.
Örgüt, çocuk yaştaki kız ve erkekleri doğrudan cephe hatlarına sürmüştü.