PYD/PKK Afrin'i Esad'a devretmek için görüşmeler yapıyor

Zeytin Dalı Harekatı büyük bir disiplin ve dikkat ile Afrin ve çevresinde sürdürülüyor. PYD/PKK'nın konuşlandığı Burseya Dağı başta olmak üzere bir çok kritik noktayı ele geçiren ve temizleyerek ilerleyişini sürdüren TSK ve ÖSO karşısında, teröristler paniğe kapıldı.

Kaçarak canını kurtarmaya çalışan, bu da yetmeyince mecburen teslim olan PYD/PKK'lılar, Afrin'de yürütülen Harekattan kaçmak için yeni bir planı yürürlüğe soktu.

AFRİN ESAD'A DEVREDİLMEK İSTENİYOR

Kaçışın bir sonu olmayacağını fark eden teröristler, yeni bir plan ile Afrin'i Esad yönetimine devretmeye hazırlanıyor.

Rus basınında yer alan iddiada PYD'nin, yönettiği Afrin'den çekilerek bölgeyi Esad yönetimindeki Şam rejimine devretmeye hazırlandığını belirtti.

ARABULUCU: RUSYA

Haberde, Rus temsilcilerin Şam yönetimi ile PYD arasında arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği belirtilirken, teröristlerin mecburi çekiliş sebebi olarak, Afrin'in ardından gelmesi planlanan Münbiç operasyonu ile ellerindeki topraklardan olmamak olduğu belirtiliyor.

Rus bir diplomatik kaynak da konuyla ilgili henüz nihai bir karara ulaşılmadığını, ancak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Kaynak ayrıca Rusya'nın da arabuluculuk yaparak Kürtleri, Afrin'in Şam'a verilmesi konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

KONSEY LİDERİNDEN DOĞRULAMA

Rusya Kürtleri Ulusal ve Kültürel Federal Otonomisi Konseyi lideri Ferhat Patiyev de iddiaları doğrulayarak, "Görüşmeler gerçekleştiriliyor. Rusların olduğu gibi Kürtlerin de şartları var. Kürtlerin Afrin'deki durumu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığında nihai karar alınacak." dedi.

PYD için bu görüşme iddiaları daha önce de gündeme gelmiş, Esad rejimi ile görüşmelere hazırlandığı belirtilmişti.