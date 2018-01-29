taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.244
USD
3,7808
EURO
4,6945
ALTIN
163,75
PETR
70,2200

PYD/PKK Afrin'i Esad'a devretmek için görüşmeler yapıyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla köşeye sıkıştırılan PYD/PKK'nın, Afrin'den geri çekilme ve yönetimi Şam rejimine devretme konusunda Esad'ın kurmayları ile masaya oturduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 12:49..
  1. Haberler
  2. Dünya

Zeytin Dalı Harekatı büyük bir disiplin ve dikkat ile Afrin ve çevresinde sürdürülüyor. PYD/PKK'nın konuşlandığı Burseya Dağı başta olmak üzere bir çok kritik noktayı ele geçiren ve temizleyerek ilerleyişini sürdüren TSK ve ÖSO karşısında, teröristler paniğe kapıldı.

Kaçarak canını kurtarmaya çalışan, bu da yetmeyince mecburen teslim olan PYD/PKK'lılar, Afrin'de yürütülen Harekattan kaçmak için yeni bir planı yürürlüğe soktu.

PYD/PKK Afrin'i Esad'a devretmek için görüşmeler yapıyor

AFRİN ESAD'A DEVREDİLMEK İSTENİYOR

Kaçışın bir sonu olmayacağını fark eden teröristler, yeni bir plan ile Afrin'i Esad yönetimine devretmeye hazırlanıyor.

Rus basınında yer alan iddiada PYD'nin, yönettiği Afrin'den çekilerek bölgeyi Esad yönetimindeki Şam rejimine devretmeye hazırlandığını belirtti.

PYD/PKK Afrin'i Esad'a devretmek için görüşmeler yapıyor

ARABULUCU: RUSYA

Haberde, Rus temsilcilerin Şam yönetimi ile PYD arasında arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği belirtilirken, teröristlerin mecburi çekiliş sebebi olarak, Afrin'in ardından gelmesi planlanan Münbiç operasyonu ile ellerindeki topraklardan olmamak olduğu belirtiliyor.

Rus bir diplomatik kaynak da konuyla ilgili henüz nihai bir karara ulaşılmadığını, ancak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Kaynak ayrıca Rusya'nın da arabuluculuk yaparak Kürtleri, Afrin'in Şam'a verilmesi konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

KONSEY LİDERİNDEN DOĞRULAMA

Rusya Kürtleri Ulusal ve Kültürel Federal Otonomisi Konseyi lideri Ferhat Patiyev de iddiaları doğrulayarak, "Görüşmeler gerçekleştiriliyor. Rusların olduğu gibi Kürtlerin de şartları var. Kürtlerin Afrin'deki durumu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığında nihai karar alınacak." dedi.

PYD için bu görüşme iddiaları daha önce de gündeme gelmiş, Esad rejimi ile görüşmelere hazırlandığı belirtilmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

387
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

39
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

89
İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

107
Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

219
ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

160
Sosyal medyada terör propagandası: 311 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası: 311 gözaltı

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM