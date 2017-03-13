PYD/PKK Menbiç'te sözde yönetim ilan etti

Türk bakanları engelleyen Hollanda, Abdüllatif Şener, Metin Feyzioğlu ve kaçak HDP'li Hezer Öztürk'ün "hayır" kampanyasına izin verdi.

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

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CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

CHP'li vekil Muharrem İnce, Hollanda ve Almanya'nın referandumda Evet için çalıştığı yönünde ilginç bir iddiada bulundu.