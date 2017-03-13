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PYD/PKK Menbiç'te sözde yönetim ilan etti

Suriye'nin Menbiç bölgesinde Esed, ABD ve Rusya'nın korumaya aldığı terör örgütü PYD/PKK, sözde yönetim kurduğunu duyurdu.

13.03.2017 - 09:28
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pkk

Menbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın sözde sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basınına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Eli, Menbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracağı"nı açıkladı. Ardından, terör örgütünün paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Menbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi.

ABD'YE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklama, örgütün sosyal medya hesaplarından yazılı olarak yapıldı. Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi.

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