PYD'ye ABD'den gelen silahların depoları ortaya çıktı

PYD'nin ABD'den aldığı mühimmatlar için kullanılan 13 deponun dışında, bölgedeki ABD üssünden de gerektiğinde mühimmat aldıkları belirtildi. AA muhabirleri, sevkiyat güzergahlarının dahi ortaya çıkartıldığı haberi, işgal bölgede bulunan güvenilir yerel kaynaklara dayandırdı.

HASEKİ'DEKİ DEPOLARA İKİ GİDİŞ YOL UVAR

Kara ve hava yoluyla Haseke’ye giren silah ve mühimmatlar iki rotadan terör örgütüne iletiliyor.

Kara yoluyla gelen ağır silahlar, zırhlı araçlar ve yakıt tankerleri Fırat Nehri çevresindeki noktalara dağıtılıyor.



Erbil’den hava yoluyla Rümeylan’daki üsse inen silahlar ise Haseke'deki 3 depoya; Dirbasiye, Tel Beyder ve Derik beldelerindeki depolara gönderiliyor.



PYD/PKK kontrolündeki bölgelere kara yoluyla taşınan çeşitli silah, mühimmat ve araçlar da Haseke ve Kamışlı üzerinden, 6 numaralı otoyol ve Simelka’dan Halep’e uzanan M4 transit yolu aracılığı ile Harab Işk ve kuzeydoğusundaki Çelebiye'deki ana depolara ulaşıyor.

Bu iki depo, aynı zamanda terör örgütü bölgesindeki en büyük depolar olarak biliniyor.

ABD ÜSLERİ DE SİLAH DEPOSU OLDU

ABD güvenlik kurumları, askeri yardım sağlamanın yanı sıra yaklaşık 2 bin asker ile 10 noktada terör örgütü ile aktif işbirliği içerisinde.



Büyük çoğunluğu Irak sınırından Halep’e uzanan M4 otoyolu üzerindeki üsler de PYD/PKK’ya silah aktaran noktalar arasında.



Rümeylan’daki havaüssü aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde konuşlanan CENTCOM güçleri ve uzmanlarının bulunduğu Tel Beyder, Harap Işk, Aynularab ve Tel Ebyad üsleri dışında, Sırrin ile Şedadi’deki Cibse konutlarında da örgüt için depolama yapılıyor. Söz konusu noktalardan hem ABD güçleri hem de örgüte silah sevkediliyor.



Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa ilçesinde konuşlanan CENTCOM askerleri ve uzmanları ise çeşitli noktalarda PYD/PKK'lılara çok namlulu roketatar, topçu ve karadan karaya füze eğitimi veriyor.