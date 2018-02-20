Q7'nin pabucunu dama atmak için geliyor: Seat Tarraco

Volkswagen Grubu markalarından olan Seat, yeni SUV modeli Tarraco'yu, büyük beklentiyle birlikte piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Binek otomobilleriyle, özellikle ülkemizde kalburüstü markalar arasında yer alan Seat'ın, SUV kategorisinde de Ateca ve Arona'dan sonra yeni bir modelle daha piyasaya çıkacak olması Seat hayranlarını sevindiriyor.

TÜRKİYE'YE 2019'DA GELİYOR

Seat'ın yeni SUV'u Tarraco, Türkiye'ye 2019'da gelecek. Dünya genelinde lansmanının da 2019'da yapılacağı araç, lansmandan kısa bir süre sonra Türkiye yollarında olacak.

Aynı grubun bir diğer markası olan Audi'nin Q7 modeline rakip olmaya hazırlanan Tarraco, bunu başabilecek mi bilinmez. Ama kaslı bir yapıya sahip olan aracın özellikle tasarım çizgileriyle ülkemizde büyük bir hayran kitlesi oluşturacağı neredeyse kesin.

İSMİ SEAT'ÇILAR BELİRLEDİ

7 kişilik geniş SUV ailesinin yeni ferdi olacak Tarraco'nun ismini, Seat hayranları seçti. #SEATseekingName etiketiyle düzenlenen ankete katılan takipçiler, Tarraco isminde oy çokluğu ile birleşti.

Tarraco, İspanya'nın önemli antik kentlerinden olan ve günümüzde Tarragon ismiyle bilinen şehrin eski adı. İspanya'nın bağımsızlığında önemli bir yeri olan Tarraco ismi, böylece Seat'ın yeni modeliyle yaşatılacak.