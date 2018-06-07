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Q8 yüzünü gösterdi

Mlb platformu üzerine inşa edilen yeni Q8'in resmi tanıtımı yapıldı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 12:20..
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  2. Otomobil

Detroit'te tanıtılan konseptine çok benzer olduğu görülen otomobil Mercedes GLE coupe ve X6 gibi coupe formlu SUV'ların rakibi olacak.

Q8 yüzünü gösterdi

DIŞ TASARIM

Q7 ile ortak platformu taşıyan Q8, coupe formu gereği 3,3 inç daha kısa ve 1,4 inç yere daha yakın olacak şekilde konumlandırıldı. Tek parça ön ızgara ve arkada tarafta led ışık eşliğinde bütünleşen far tasarımı dikkat çekiyor. Tasarımsal çizgilerin Lamborghini Urus ile benzerliği de dikkat çeken bir diğer detay.

Q8 yüzünü gösterdi

İÇ MEKAN

A8 ile oldukça benzer olduğu görülen iç mekanda çok sayıda led ekran kullanılmış. 12.3 inç boyutundaki sanal kokpit, 10.1 inç boyutundaki orta ekranın yanı sıra klima kontrolleri de 8.6 inç'lik bir dokunmatik ekranla yönetiliyor.

Q8 yüzünü gösterdi

MOTOR

231 ve 236 beygir güç üreten iki ayrı V6 dizel ünite ile 340 beygir güç üreten bir V6 ünitenin ilk etapta şatışa sunulması bekleniyor. Q8 bu gücü 8 ileri şanzımanla yola aktaracak. Quattro sistemi tüm Q8'lerde standart olacak.

Q8 yüzünü gösterdi

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