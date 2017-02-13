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Quaresma'da Aziz Yıldırım'a yanıt

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamasına yanıt verdi.

13.02.2017 - 20:53
  1. Haberler
  2. Spor

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Quaresma bize gelmek istedi" açıklamasına yanıt verdi.

YILDIRIM'I YALANLADI

Yıldız futbolcu "Aileme yakın bir isim ortaya atıldı. Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum, araştırmadım. Bir karakterim var, kişiliğim var. Para ile satın alınamayacak bir karakterim olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın başarılı olduğu dönemde böyle bir açıklama, gündem değiştirme olarak düşünülebilir. Herkes şunu bilmeli ki Türkiye'de oynayacağım tek takım Beşiktaş'tır. Eğer bir gün beni istemezlerse, Türkiye'den ayrılırım." dedi.

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