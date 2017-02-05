Quebec’te saldırıya uğrayan cami yeniden ibadete açıldı

Olay yeri incelemesi yapan güvenlik birimlerinin işlemlerini tamamlamasının ardından yeniden ibadete açılan Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi’nde, 6 gün aradan sonra ilk kez bugün sabah namazı kılındı. Sabah namazına çok sayıda Müslümanın katıldığı görülürken, caminin olay sonrası onarılan giriş katında erkekler, alt katında da hanımlar ibadet etti.

İNSAN ZİNCİRİ İLE DESTEK

Öğleye doğru cami etrafında toplanan Kanadalılar ise, ele ele tutuşarak kurdukları insan zinciri ile caminin etrafını çevirdiler. Bu arada benzer destek gösterileri, ülke genelindeki bazı camilerde de yaşandı. Hafta sonu açık kapı etkinliği düzenleyen camilere gelen Kanadalılardan bazıları çiçek demetlerini camilerin etrafına bırakırken, bazıları da cami bağış kutularına yardımda bulundular.

AİLELERE 500 BİN DOLAR BAĞIŞ

Öte yandan geçen Pazar günkü terör saldırısında hayatını kaybeden 6 Müslümanın ailesi ile yaralanan 19 kişiye verilmek üzere açılan iki ayrı yardım hesabında toplanan para da, 500 bin doları geçti. Islamic Relief Canada tarafından saldırı sonrası açılan yardım hesabında 203 bin Kanada doları toplanırken, Dawanet Canada tarafından açılan hesapta toplanan para da 338 bin doları geçti.

CENAZELER ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Bu arada Quebec City saldırısında hayatını kaybeden Azzedine Soufiane’ın cenazesi Tunus’a, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry’nin cenazeleri de Gine’ye gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden 6 kişiden diğer 3’ü olan Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti, düzenlenen cenaze töreni sonrası Montreal yakınlarındaki Laval Müslüman Mezarlığından toprağa verilmişti.