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Quiksilver'in CEO'su Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü spor giyim markasının Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Agnes'in, sabah saatlerinde bir tekneyle açıldığı Fransa'nın Atlantik Okyanusu kıyılarında kaybolduğu açıklandı.

AA | 31.01.2018 - 09:24..
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Landes Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde tek başına okyanusa açıldığı düşünülen Agnes'in içinde bulunduğu teknenin yerel saatle 09.17'de kıyıya vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, Agnes'i arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilk etapta 4 deniz aracı ve iki helikopterin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Quiksilver'in CEO'su Agnes okyanusta kayboldu

TEKNESİ KARAYA VURDU

Yerel gazetelerden Sud Ouest, dünyaca ünlü spor giyim markası Quiksilver başta olmak üzere, Roxy ve DC Shoes'i de bünyesinde bulunduran Boardriders Inc. Yönetim Kurulu Başkanı 54 yaşındaki Agnes'in "Mascaret 3" isimli tekne ile Capbreton limanından tek başına açıldığını yazdı.

Haberde Agnes'in, okyanusa açıldıktan bir süre sonra yetkililere, sis nedeniyle geç döneceği şeklinde bir uyarıda bulunduğu belirtilirken, bu uyarıdan sonra kendisiyle iletişimin kesildiği kaydedildi.

Quiksilver'in CEO'su Agnes okyanusta kayboldu

FRANSA'YI RÜZGAR SÖRFÜNDE TEMSİL ETMİŞTİ

Fransız rüzgar sörfü milli takımının eski üyesi olan Agnes, 1998'de girdiği Quiksilver şirketinde 2005'te Avrupa bölgesi, 2014'te ise dünya ölçeğinde Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmişti.

Boardriders Inc, bu ay yaptığı açıklamada, rüzgar sörfü, kayak ve spor giyim alanında en büyük rakibi olan Avustralyalı Billabong markasını satın alma girişimlerinin başladığını duyurmuştu.

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