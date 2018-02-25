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Raco Dağı'nda yuvalanan teröristler ateş altında

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristler, çoklu namlulu roket (ÇNR) ve obüslerle bombardımana, helikopterle de mermi yağmuruna tutuldu.

İHA | 25.02.2018 - 04:39..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürüyor. Akşam saatlerinde Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Raco Dağında yuvalanan PKK, YPG ve PYD’li teröristler tarafından Türkiye topraklarına roket atıldı. Atılan roketler boş bir alana düştü.

TSK'DAN MİSLİYLE KARŞILIK

Yerleri tespit edilen teröristlere TSK misliyle karşılık verdi. Önce obüslerle top atışına tutulan teröristlere daha sonra ÇNR atışı yapıldı. Hemen ardından havalanan TSK’ye ait helikopterlerden teröristlere mermi yağdırıldı. Yaşanan çatışma anları saniye saniye kaydedildi.

CİDERES DE ATEŞ ALTINDA

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ATAK helikopterleri tarafından Afrin'in Cideres bölgesindeki YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Raco Dağı'nda yuvalanan teröristler ateş altında VİDEO

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