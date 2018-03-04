Raco'da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazısı

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde kontrol sağlandı.

TSK ve ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ile mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi.

ATATÜRK KARARGÂH KURMUŞTU

Teröristlerden temizlenen Raco stratejik önemi yanında tarihi olarak da önemli bir yer. Raco, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918'de Katme Savaşı'nın ardından ordu karargâhını taşıdığı bölge olarak biliniyor.

100 YIL SONRA RACO

Türk askeri de tam 100 yıl sonra Atatürk’ün komutan olarak bir anlamda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney ve Güneydoğu sınırlarını kafasında şekillendirdiği Raco’ya girdi.