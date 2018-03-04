taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,95
PETR
64,5300

Raco'da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazısı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olan Raco bölgesine "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" mesajı bırakıldı.

DHA | 04.03.2018 - 12:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Raco'da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazısı

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan  ve ÖSO güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde kontrol sağlandı.

TSK ve ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve  önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ile mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi.

ATATÜRK KARARGÂH KURMUŞTU

Teröristlerden temizlenen Raco stratejik önemi yanında tarihi olarak da önemli bir yer. Raco, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918'de Katme Savaşı'nın ardından ordu karargâhını taşıdığı bölge olarak biliniyor.

100 YIL SONRA RACO

Türk askeri de tam 100 yıl sonra Atatürk’ün komutan olarak bir anlamda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney ve Güneydoğu sınırlarını kafasında şekillendirdiği Raco’ya girdi.

Raco'da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kel Tepe gazisi, 8 şehit verilen saldırıyı anlattı
Raco beldesindeki bin 83 rakımlı Kel Tepe bölgesindeki saldırıda ayağından ve dizinden yaralanan Uzman Çavuş Alper Çalın arkadaşlarının kahramanca savaşarak şehit olduğunu söyledi.
Afrin'de 2 köy teröristlerden temizlendi
TSK ve ÖSO, Afrin'in Hacı Halil köyü ile Şeyh El Hadid köyünü teröristlerden temizledi.
Terör örgütü PKK'nın tarihinde Afrin'in önemi
Terör örgütü PKK'nın ilk örgütlenmesinin yapıldığı Afrin'de Türk askeri teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.
ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil
Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik yapılan açıklamaları yanlış bulan Prof. Bağcı, bu söylemlerden vazgeçilmesini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

90
Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

60
Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

74
Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

30
ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil

ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil

190
Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

46
Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM